В Москве и других крупных городах у большинства водителей есть полис ОСАГО, но в регионах много нарушителей, и теперь им грозят штрафы до 75 тысяч рублей за одно путешествие, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Водителей без ОСАГО планируют штрафовать в автоматическом режиме, но не чаще раза в сутки. Соответствующий законопроект, который призван обеспечить корректную работу системы контроля, поддержали в правительстве, пишут «Известия». Крохмаль объяснил, для чего такая мера.