Россиян без ОСАГО припугнули штрафами по 75 тысяч рублей за поездку
Константин Крохмаль заявил НСН, что водителей начнут штрафовать за езду без ОСАГО раз в сутки по камерам, чтобы выявить нарушителей из регионов.
В Москве и других крупных городах у большинства водителей есть полис ОСАГО, но в регионах много нарушителей, и теперь им грозят штрафы до 75 тысяч рублей за одно путешествие, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Водителей без ОСАГО планируют штрафовать в автоматическом режиме, но не чаще раза в сутки. Соответствующий законопроект, который призван обеспечить корректную работу системы контроля, поддержали в правительстве, пишут «Известия». Крохмаль объяснил, для чего такая мера.
«Давно назрела такая необходимость – штрафовать по камерам граждан без ОСАГО. Но я могу разочаровать тех, кто хочет пополнить бюджет. Там, где россияне ездят без ОСАГО, камер нет. Это все, что находится за Уралом. Это грунтовые дороги, которых у нас в стране 80%. В крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, и так все ездят с полисами. Эта мера рассчитана на «залетных» без полиса. Это граждане, которые передвигаются по федеральным трассам, куда-то едут несколько дней, например, на юг. Отсюда и решение штрафовать раз в сутки. Штраф за езду без ОСАГО составляет от 500 до 5000 рублей. Первый штраф – 500 рублей, а затем повышение. Если человек поедет с дальних регионов на юг, то на эти штрафы он потратит столько, сколько потратит на отдых на море. За десять дней может выйти 50-75 тысяч рублей, если злостные нарушения. А стоимость ОСАГО в среднем не превышает пяти тысяч. Будут еще вводиться патрули на дорогах», - пояснил он.
Крохмаль при этом подчеркнул, что возможны «двойные» штрафы, этот вопрос надо проработать.
«При этом вопрос, как камеры в регионах будут кооперироваться? Нужно будет доказать, что этот штраф вы уже заплатили в другом регионе. За день можно пересечь несколько регионов. Есть вероятность того, что человеку придет несколько штрафов из разных регионов. Придется доказывать, что это было в один день. А система оспаривания штрафов у нас работает через суд, что усложняет процесс для водителя. Поэтому надо увеличить время для оспаривания штрафа, чтобы человек мог успеть это сделать после отпуска, например», - добавил собеседник НСН.
В первом полугодии 2025 года в России зафиксирован рост количества годовых договоров ОСАГО, включая регионы с исторически сложной ситуацией в автостраховании, Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
