У общавшихся с больным россиянином коронавирус не выявили

Первые результаты анализов у контактировавших с заболевшим коронавирусом мужчиной, который приехал из Италии, отрицательные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Ранее сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние здоровья россиянина, вернувшегося из поездки в Италию, находится в удовлетворительном состоянии. Он добавил, что все с ним общавшиеся граждане находятся под наблюдением медиков.