У общавшихся с больным россиянином коронавирус не выявили
Первые результаты анализов у контактировавших с заболевшим коронавирусом мужчиной, который приехал из Италии, отрицательные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.
Ранее сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние здоровья россиянина, вернувшегося из поездки в Италию, находится в удовлетворительном состоянии. Он добавил, что все с ним общавшиеся граждане находятся под наблюдением медиков.
Ранее во вторник руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сообщил, что отменять из-за коронавируса массовые спортивные мероприятия в столице не планируется.
Вместе с тем заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всех больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран со сложной ситуацией с коронавирусом, будут размещать в новом больничном комплексе в Коммунарке.
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