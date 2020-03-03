В Москве не будут отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса

Ранее СМИ сообщили о том, что столичные власти задумались над отменой всех международных спортивных мероприятий. Мера якобы должна быть принята с 28 февраля до особого указания. Отмечалось, что не будут работать стадионы и прочие спортивные площадки.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрировано шесть случаев заражения Covid-2019.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всех больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке.

