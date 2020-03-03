В Москве не будут отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса
Все массовые спортивные мероприятия состоятся в Москве по утвержденному ранее плану. Об этом сообщил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. По его словам, никаких официальных сообщений относительно отмен на данный момент нет, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили о том, что столичные власти задумались над отменой всех международных спортивных мероприятий. Мера якобы должна быть принята с 28 февраля до особого указания. Отмечалось, что не будут работать стадионы и прочие спортивные площадки.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрировано шесть случаев заражения Covid-2019.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всех больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- У общавшихся с больным россиянином коронавирус не выявили
- В Москве не будут отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса
- МОК признал подписи под показаниями Родченкова фальшивыми
- В Чебоксарах школьница скончалась на занятии по плаванию
- «Не слишком мягкий»: В Госдуме оценили приговор обидчику Шамсутдинова