Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
Больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, больница полностью готова к приему таких больных. Заммэра уточнила, что все граждане с опасными симптомами будут госпитализированы в этот комплекс.
Сейчас таких пациентов перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке. В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения.
В России зарегистрировано шесть случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора
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