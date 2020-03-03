Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке

Больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, больница полностью готова к приему таких больных. Заммэра уточнила, что все граждане с опасными симптомами будут госпитализированы в этот комплекс.

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Сейчас таких пациентов перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке. В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения.

В России зарегистрировано шесть случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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