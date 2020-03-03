Жириновский потребовал казнить за распространение фейков о коронавирусе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал ввести исключительную меру наказания для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
«Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана», - цитирует его АГН Москва.
Жириновский сослался на историю: по его словам, в 1941 году, когда немецкие войска окружали Москву, столичные милиционеры получили право казнить на месте паникеров. По данным политика, тогда были застрелены около сотни человек, однако паника была остановлена.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице подтвердился случай заболевания коронавирусом. Речь идет о москвиче, который недавно вернулся из Италии.
Также сегодня Жириновский заявил, что обновленная Конституция России вступит в законную силу с понедельника, 27 апреля. Глава ЛДПР предположил, что спустя 2-3 дня после голосования по Основному закону, которое состоится 22 апреля, президент РФ Владимир Путин утвердит поправки.
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