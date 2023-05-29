«Вопрос воли»: Клименко заявил, что на блокировку Youtube хватит двух минут
Технически повторить китайскую блокировку сайтов – вопрос воли, сказал НСН экс-советник президента РФ Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил в беседе с НСН, что с технической точки зрения в России за один день может заработать «китайский файрвол».
Накануне член конституционного комитета Совфеда РФ Артем Шейкин заявил РИА Новости о необходимости создания в России аналога «китайского файрвола» (блокиратора) с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов. Клименко отметил, что подобные идеи обсуждаются уже очень давно.
«Депутат немного опоздал со своей инициативой лет на 7-10. По-моему, эта дискуссия идет давно. Что касается технической точки зрения, был момент, когда Роскомнадзор долгое время не мог заблокировать Telegram. После этого было приобретено новое оборудование, было принято специальное законодательство. Мы видим, как блокируется Facebook (запрещен на территории РФ), замедляется Twitter, также видно, как идет постепенная блокировка VPN-сервисов. Технически повторить китайскую блокировку – вопрос воли. Например, на блокировку YouTube нужно две минуты. Техническая проблема – не та, которая была 3-5 лет назад. Сейчас проблема более политическая», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, могущество китайского файрвола несколько преувеличено в медийном пространстве.
«Китайский файрвол работает примерно так же, как и у нас. Мы заходим на какие-то заблокированные сайты с помощью VPN. В Китае же ведется более плотная работа с этими сервисами. У нас Роскомнадзор раз в неделю банит список VPN-сервисов. Согласно нашему законодательству, у каждого VPN, который сотрудничает с Роскомнадзором, должен быть список сайтов, к которым у пользователя не должно быть доступа. У кого такого списка нет – в блокировку. Легенда про китайский файрвол несколько преувеличена. У нас техническая сторона готова к любым решениям, которые примет государство», - резюмировал Клименко.
Ранее Герман Клименко в эфире НСН заявил, что у видеохостинга Rutube мало шансов выиграть борьбу за пользователей даже в случае блокировки YouTube в России, передает «Радиоточка НСН».
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