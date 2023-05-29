«Вопрос воли»: Клименко заявил, что на блокировку Youtube хватит двух минут

Накануне член конституционного комитета Совфеда РФ Артем Шейкин заявил РИА Новости о необходимости создания в России аналога «китайского файрвола» (блокиратора) с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов. Клименко отметил, что подобные идеи обсуждаются уже очень давно.

«Депутат немного опоздал со своей инициативой лет на 7-10. По-моему, эта дискуссия идет давно. Что касается технической точки зрения, был момент, когда Роскомнадзор долгое время не мог заблокировать Telegram. После этого было приобретено новое оборудование, было принято специальное законодательство. Мы видим, как блокируется Facebook (запрещен на территории РФ), замедляется Twitter, также видно, как идет постепенная блокировка VPN-сервисов. Технически повторить китайскую блокировку – вопрос воли. Например, на блокировку YouTube нужно две минуты. Техническая проблема – не та, которая была 3-5 лет назад. Сейчас проблема более политическая», - разъяснил собеседник НСН.