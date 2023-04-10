Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter
Социальная сеть Twitter не удалила запрещенные в России материалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным федеральной службы, американская платформа не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. Оснований для снятия ограничений с сервиса нет, констатировали в РКН.
«Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам», - отметили в пресс-службе Роскомнадзора.
В РКН заявили, что в соцсети продолжается распространение деструктивного контента.
Twitter ранее поменял свой логотип на символ криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает владелец соцсети Илон Маск, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru