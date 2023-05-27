YouTube заблокировал аккаунт российского информационного интернет-агентства Ura.ru
Аккаунт российского информационного интернет-агентства Ura.ru на YouTube заблокирован.
Редактор канала Михаил Титов сообщил, что причиной блокировки стало видео о проведении референдумов на новых российских территориях.
По его словам, первое предупреждение от YouTube пришло 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав России. 12 мая пришла жалоба на видео с заявлениями чиновников о том, что изменится в ЛДНР после присоединения к России. В субботу, 27 мая, был получен третий страйк и автоматическая блокировка канала, аргументированная нарушением правил. В настоящий момент агенство уже создало новый канал на YouTube.
Ранее стало известно, что YouTube откажется от сторис в пользу коротких вертикальных видео, сообщает «Радиоточка НСН».
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