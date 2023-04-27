«Намек на блокировку YouTube»: Миллиарды не спасут Rutube в борьбе за пользователей

У видеохостинга Rutube мало шансов выиграть борьбу за пользователей даже в случае блокировки YouTube в России, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН. Основным выгодоприобретателем ухода YouTube он назвал «ВКонтакте».

Видеохостинг «Газпром-медиа холдинга» Rutube потратит 30 млрд рублей, чтобы догнать YouTube по ключевым техническим показателям, пишет «Коммерсантъ». В программу обновления инфраструктуры входит расширение сети географически распределенных серверов, ставится задача выдерживать сопоставимое с YouTube максимальное количество одновременных пользователей. Клименко рассказал о перспективах Rutube.

«Выделенные средства соответствуют задаче, этого хватит на 15 тысяч серверов, но один большой вопрос в том, где их купить и какие там процессоры будут стоять. Надо понимать, что Rutube – это локальный игрок. Если бы за YouTube не стоял Google, не было бы такого трафика. Покупать рекламу, покупать продвижение безумно дорого. Rutube играет в одиночку, хотя у «Газпром-медиа» и есть ресурсы. Непонятно, как это будет происходить», - отметил он.

Позже 27 апреля в пресс-службе Rutube, заявили, что не планируют тратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

Даже в случае блокировки YouTube пользователей заберет себе «ВКонтакте», социальная сеть сейчас активно развивается в сфере видео, рассказал Клименко.