«Намек на блокировку YouTube»: Миллиарды не спасут Rutube в борьбе за пользователей
Основатель LiveInternet Герман Клименко в эфире НСН заявил, что при уходе YouTube пользователей себе заберет «ВКонтакте».
У видеохостинга Rutube мало шансов выиграть борьбу за пользователей даже в случае блокировки YouTube в России, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН. Основным выгодоприобретателем ухода YouTube он назвал «ВКонтакте».
Видеохостинг «Газпром-медиа холдинга» Rutube потратит 30 млрд рублей, чтобы догнать YouTube по ключевым техническим показателям, пишет «Коммерсантъ». В программу обновления инфраструктуры входит расширение сети географически распределенных серверов, ставится задача выдерживать сопоставимое с YouTube максимальное количество одновременных пользователей. Клименко рассказал о перспективах Rutube.
«Выделенные средства соответствуют задаче, этого хватит на 15 тысяч серверов, но один большой вопрос в том, где их купить и какие там процессоры будут стоять. Надо понимать, что Rutube – это локальный игрок. Если бы за YouTube не стоял Google, не было бы такого трафика. Покупать рекламу, покупать продвижение безумно дорого. Rutube играет в одиночку, хотя у «Газпром-медиа» и есть ресурсы. Непонятно, как это будет происходить», - отметил он.
Позже 27 апреля в пресс-службе Rutube, заявили, что не планируют тратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры.
Даже в случае блокировки YouTube пользователей заберет себе «ВКонтакте», социальная сеть сейчас активно развивается в сфере видео, рассказал Клименко.
«Я не вижу, как Rutube в обозримые сроки смог бы это реализовать, а у нас есть «ВКонтакте», который ведет крайне агрессивную политику по развитию видео, стримов, игр, тащит блогеров. Намеков на блокировку YouTube бесконечное количество каждый день. Я не думаю, что Rutube будет выгодоприобретателем в случае ухода YouTube. Сигналом по закрытию YouTube скорее является именно расширение «ВКонтакте». Следить нужно за ним, а не за Rutube», - объяснил собеседник НСН.
Если МТС создаст свой видеохостинг, то он не сможет конкурировать с VK Клипами и Rutube: у него нет большой экосистемы, как у Google или VK в интернете, чтобы привлекать людей в сервис, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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