В Совфеде призвали создать российский аналог «китайского файрвола»
Аналог китайского «великого файрвола» — масштабную систему цензуры, блокирующую нежелательные сайты — следует создать в России. Об этом заявил член конституционного комитета Совета федерации РФ Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
Сенатор указал, что западные страны оказывают «беспрецедентное давление» на РФ и ведут «явно недружественную» политику.
«Полагаю, необходим аналог "китайского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», - отметил Шейкин.
Сенатор привел в качестве примера интернет-энциклопедию «Википедия», пишет РИА ФАН. По словам Шейкина, она стала «информационным оружием» Запада и намеренно искажает многие связанные с Россией факты.
Шейкин добавил, что саморегулирование соцсетей и интернет-ресурсов сложно обеспечить, для регулирования этой отрасли нужен более ответственный подход. Сенатор также подчеркнул необходимость изучить вопросы технологической оснащенности РФ, в частности, возможности ограничения работы сайтов и замедления трафика при неисполнении требований законодательства страны.
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