В Совфеде призвали создать российский аналог «китайского файрвола»

Слова сенатора Линдси Грэма о трате денег США на смерть россиян были вырваны из контекста

Советник главы военной администрации Одесской области Братчук заявил о повреждении портовой инфраструктуры

Глава ведущей фракции Европарламента заявил, что ни Евросоюз, ни Турция больше не хотят вступления страны в ЕС

Китай высадит своих космонавтов на Луне до 2030 года

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