СМИ: Американец атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту
Неизвестный пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, сообщает NBС News.
Мужчина решил ослепить пилота лазерной указкой. Инцидент произошел вечером 20 сентября. Сотрудник Секретной службы увидел на одной из улиц подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт, вырвал у него из руки указку и надел наручники. При обыске у подозреваемого нашли нож.
Задержанный заявил, что направил указку на президентский борт, так как якобы не знал, что нельзя этого делать, и выступил с утверждением, что направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.
Ранее самолет Трампа во время полета в Великобританию допустил опасное сближение с пассажирским авиалайнером над Нью-Йорком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
