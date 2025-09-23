СМИ: Россияне берут ипотеки на маленькие квартиры, чтобы продать их дороже и купить жилье побольше
Россияне берут ипотечные кредиты на маленькие квартиры, чтобы продать их с наценкой и купить жилплощадь побольше, сообщает Telegram-канал Readovka.
Так происходит в Санкт-Петербурге, Москве и городах-миллионниках. Росреестр в августе зафиксировал рост спроса на ипотеку в Москве. За год количество оформленных сделок выросло на 13,8%. По словам экспертов, граждане берут квартиру поменьше и продают ее, чтобы купить жилплощадь метража побольше с доплатой, которую они могут растянуть на 5—10 лет даже при текущих процентных ставках. Такова ситуация на вторичном рынке жилья и останется такой до ставки в 12-13%.
С «первичкой» картина для застройщиков неутешительна — в 2024 году закончилась льготная ипотека, и в итоге количество продаж значительно упало. У населения нет денег на первоначальный взнос, да и кредит одобряют не всем. Многие пользуются программами от застройщиков, например, первые пару лет ипотека составляет около 6%, а потом нужно платить по рыночной.
Пока ставка по ипотеке не снизится к 12% годовых, люди не развернутся в сторону покупки квартир. Об этом в пресс-центре НСН рассказал эксперт по инвестициям в недвижимость Вячеслав Краус.
