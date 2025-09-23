Россиянам за оставленные в подъезде коляски и велосипеды может грозить штраф

По его словам, в новых домах имеются специальные места для хранения такого инвентаря, однако в старых зданиях они, как правило, отсутствуют. Оставлять в подъездах личные вещи нельзя. Депутат напомнил, что этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее было предложено увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

