Россиянам за оставленные в подъезде коляски и велосипеды может грозить штраф

Жильцам жилого дома могут выписать штраф, если они будут оставлять коляски, санки, велосипеды и прочее свое имущество в подъездах в непредназначенных для этого местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

По его словам, в новых домах имеются специальные места для хранения такого инвентаря, однако в старых зданиях они, как правило, отсутствуют. Оставлять в подъездах личные вещи нельзя. Депутат напомнил, что этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее было предложено увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
