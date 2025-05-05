Миа Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов

Уточняется, что артистка подала заявку в августе 2024 года.

Помимо прочего Роспатент ранее также предоставил исключительное право для товарного знака Марии Бойко до августа 2034 года. В этом случае использовать изображение певицы можно только с ее разрешения.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Александр Розенбаум намерен зарегистрировать строки из своих песен в качестве товарных знаков. Речь идет о таких вероятных брендах, как «Ау», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Заходите к нам на огонёк», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и других, напоминает «Радиоточка НСН».

