«Бросают в пекло». Медиков-пенсионеров призвали помочь с COVID-19

«Были дичайшие сокращения врачей, в том числе на скорой помощи. Есть политика, когда приоритет отдается приезжим, на которых можно пахать, как на рабах. Потому что они у себя на родине, грубо говоря, получают семь тысяч рублей, а здесь - 70. Они едут сюда, оголяются регионы, а здесь они попадут в кабалу. Берут полторы ставки, сразу кредиты, и получается дикий вариант, когда все места на скорой помощи заняты, а работать некому. Если один человек заболел, две бригады останутся без медиков. То же самое в стационарах. Люди и так работают по полторы ставки, а их еще и просят сверхурочно работать, причем за гроши. Те, кто измотался на работе, увольняются. Посмотрите, что творится в поликлиниках! Там же вообще нет врачей! Что бы ни говорили начальники, у нас текучка страшнейшая. Люди уходят, и поэтому вынуждены просить: придите хоть пенсионеры. Приходите и порадуйте пенсионный фонд», - заявил глава Профсоюза фельдшеров.

Беляков объяснил, почему властям невыгодно брать на работу «местных».

«Они имеют место жительства, они имеют статус, и на них надавить очень сложно. Когда руководство говорит: выходите на работу, местные скажут: мы не выйдем. А приезжие будут делать все. У них нет жилья, они все время под угрозой увольнения, они будут пахать и надрываться. Ни знания, ни здоровье врачей, ни здоровье населения никого сейчас не волнуют! Самое главное – это отчетность. Это заполнение всех нелепых бумаг, карт вызовов, где есть совершенно не нужные вещи. Все, что попадает в статистику, это нужно. А ваше здоровье и ваша жизнь никого не интересует», - отметил медик.

По его словам, многие люди правильно не доверяют врачам.

«Люди приезжают сюда заработать денег. Даже если человек умный, даже если человек обученный и всезнающий, если он работает на двух работах и на каждой по полторы ставки, он будет ошибаться. Он усталый. А усталый врач хуже пьяного водителя. И будут сажать. Смотрите, как сейчас ополчились следственные комитеты на медиков. Все должны ходить перед дамокловым мечом. Некоторые не выдерживают и уходят. Поэтому говорят: придите старики и заткните бреши», - посетовал специалист.

Минздрав просит привиться и вернуться к работе пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию из-за пандемии. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в профильном комитете Госдумы.

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается с сентября, в октябре фиксируется рекордная заболеваемость с начала пандемии. В Минздраве отмечают, что ситуация с наличием мест в инфекционных отделениях осложняется с каждым днем.

