Подачки или компенсации? В России обсуждают индексацию пенсий

Правительство России не поддержало внесенный в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была прекращена в 2016 году из-за дефицита Пенсионного фонда России. В заключении кабмина указано, что авторы документа не указали источники средств для повышения выплат.

Несмотря на соответствующее поручение президента РФ, правительство до сих пор не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами для повышения пенсий работающим пенсионерам. При этом в кабмине не предлагают своих вариантов решения этой проблемы.



Тема пенсионных выплат широко обсуждалась в преддверии выборов в Государственную Думу РФ. Так, по инициативе Владимира Путина пенсионерам разово выплатили по 10 тысяч рублей. Заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, комментируя эту меру, заявила, что старикам нужны не подачки, а нормальная пенсия.



«У нас огромные ресурсы в нашей стране, от которых народу ничего не достаётся пока. Ну да, на месяц 10 тысяч сделают погоду, а потом жизнь продолжится», - подчеркнула Пискунова.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков 22 сентября заявил, что пенсии будут проиндексированы в следующем году на 5,9%, эта мера также коснется социальных пенсий. По словам министра, индексация будет выше уровня инфляции.