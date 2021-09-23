Подачки или компенсации? В России обсуждают индексацию пенсий
За последний месяц политики и чиновники неоднократно делали резонансные высказывания о пенсиях.
Правительство России не поддержало внесенный в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была прекращена в 2016 году из-за дефицита Пенсионного фонда России. В заключении кабмина указано, что авторы документа не указали источники средств для повышения выплат.
Несмотря на соответствующее поручение президента РФ, правительство до сих пор не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами для повышения пенсий работающим пенсионерам. При этом в кабмине не предлагают своих вариантов решения этой проблемы.
Тема пенсионных выплат широко обсуждалась в преддверии выборов в Государственную Думу РФ. Так, по инициативе Владимира Путина пенсионерам разово выплатили по 10 тысяч рублей. Заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, комментируя эту меру, заявила, что старикам нужны не подачки, а нормальная пенсия.
«У нас огромные ресурсы в нашей стране, от которых народу ничего не достаётся пока. Ну да, на месяц 10 тысяч сделают погоду, а потом жизнь продолжится», - подчеркнула Пискунова.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков 22 сентября заявил, что пенсии будут проиндексированы в следующем году на 5,9%, эта мера также коснется социальных пенсий. По словам министра, индексация будет выше уровня инфляции.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский не поверил в индексацию страховых пенсий в 2022 году, поскольку она лишь компенсирует инфляцию и не повлияет на уровень жизни пенсионеров. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Будет индексация 5,9% при инфляции 5,8%. То есть, по сути, мы оставляем тот же уровень пенсий с точки зрения покупательской способности, без повышения. <...> К сожалению, мы не увеличиваем покупательскую способность пенсионеров», - объяснил политик.
При этом член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию.
«Конечно, никакой инфляции ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет. Инфляция в России измеряется двузначными величинами. По независимым социологическим оценкам, у нас почти половина россиян оценивает инфляцию под 15%, а около 25% считают, что цены растут на 30% и больше, до 50%», - рассказал Жуковский.
По теме пенсий также высказались в Центробанке РФ. Так, первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что помогать пенсионерам уже «немножко поздно». Он призвал пожилых людей рассчитывать на собственные накопления. Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной пришлось извиняться за «крайне неудачную формулировку» своего заместителя.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН предложил Швецову отказаться от огромной зарплаты и попробовать пожить на пенсию.
«А давайте посоветуем ему пожить на пенсию в 12 тысяч рублей, а не получать многомиллионную зарплату в ЦБ. Вот такой совет ему от "Партии пенсионеров". А, если он хочет, мы за ним установим контроль, как он будет жить на эти деньги», - сказал Широков.
НСН отмечала, что, согласно открытым данным, в 2018 году Швецов стал самым богатым руководителем ЦБ, заработав вместе с супругой 94,2 миллиона рублей. В 2019 году доход Швецова составил 47,37 млн рублей. На тот момент он, в частности, владел таунхаусом и квартирой в Испании.
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