Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство России не поддержало внесенный в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее заключение кабмина опубликовано в думской базе данных.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили возобновить в 2022 году индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, прекращенную с 2016 года для сокращения дефицита Пенсионного фонда России.
Согласно заключению правительства, индексация пенсий потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Однако авторы законопроекта не указали в финансово-экономическом обосновании к документу возможные источники и порядок направления средств.
С учетом приведенных факторов кабмин не поддержал законопроект.
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