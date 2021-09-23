Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили возобновить в 2022 году индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, прекращенную с 2016 года для сокращения дефицита Пенсионного фонда России.

Согласно заключению правительства, индексация пенсий потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Однако авторы законопроекта не указали в финансово-экономическом обосновании к документу возможные источники и порядок направления средств.

С учетом приведенных факторов кабмин не поддержал законопроект.

