В Госдуме поддержали продление заморозки накопительной части пенсий
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на год, до конца 2024 года, заморозки накопительной части пенсии.
Проект был внесен в Госдуму правительством РФ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2014-2023 годах страховые взносы на обязательное пенсионное страхование учитывают исходя из направления на финансирование страховой пенсии полного размера индивидуальной части тарифа. Отмечается, что это уменьшает «объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда».
По подсчетам кабмина, в 2024 году учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию «не уменьшит объем пенсионных прав» россиян. Подчеркивается, что размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов будет сохранен.
Напомним, отчисления в накопительную часть пенсии граждан направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам, их размер — 6% от заработной платы. Такой порядок действует с 2014 года.
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