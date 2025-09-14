У блогера Влада А4 обнаружили долг свыше 2 млн рублей перед ФНС

У блогера Влада Бумаги (Влад А4) обнаружили долг перед ФНС в размере свыше 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы.

По информации источника, точная сумма задолженности знаменитости составляет 2 млн 8 тысяч 458,27 рублей. Отмечается, что в случае неуплаты долга блогеру грозят штрафы, пени и блокировка счетов.

Мать блогера Лерчек распродает её люксовые вещи из-за финансовых проблем

Тelegram-канал «Baza» писал, что до этого у белорусского блогера уже были проблемы. Так, ряд связанных с ним фирм в 2024 году задолжал кредиторам несколько миллионов рублей. Самый большой долг был у компании по производству снеков и напитков ООО «Бумажная бумага». Известно, что на начало 2024 года кредитная нагрузка компании составляла более полумиллиарда рублей.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня в беседе со спецкором НСН в рамках «VK Fest 2025» заметила, что в России следует поддерживать честную обеспеченную молодежь, при этом тем, кто хотел бы уклониться от уплаты налогов, следует учиться на чужих ошибках.

ФОТО: РИА Новости
