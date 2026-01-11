По данным телеканала, возможно, что недавний удар «Орешником» по Украине был намеком, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не думали об отправке солдат, если это не одобрено Россией. На Западе идет обширная дискуссия о размещении войск на Украине, однако игнорирование позиции Москвы рискует привести к тупику.

Отмечается, что РФ не даст разместить иностранные войска на украинской территории без своего одобрения.

Ранее стало известно, что на Западе вызвало тревогу предупреждение заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес европейских стран, поддерживающих идею развёртывания своих войск на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

