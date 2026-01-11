ЕС разрабатывает санкции против Вашингтона из-за Гренландии

В Брюсселе рассматривают ограничительные меры против американских IT-гигантов Meta (признана в РФ экстремистской), Google и Microsoft, соцсети X, а также банков и финансовых компаний из США. В качестве крайней меры также обсуждается возможность закрытия американских военных баз в Европе.

Такие шаги могут быть предприняты, если Трамп не согласится с предложением Великобритании и стран ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США.

Ранее Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

