ЕС разрабатывает санкции против Вашингтона из-за Гренландии
Европейский союз готовит санкции на случай покупки Гренландии президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Sunday Telegraph.
В Брюсселе рассматривают ограничительные меры против американских IT-гигантов Meta (признана в РФ экстремистской), Google и Microsoft, соцсети X, а также банков и финансовых компаний из США. В качестве крайней меры также обсуждается возможность закрытия американских военных баз в Европе.
Такие шаги могут быть предприняты, если Трамп не согласится с предложением Великобритании и стран ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США.
Ранее Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
