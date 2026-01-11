Снегопад в Москве стал одним из сильнейших за 146 лет

Снегопад, накрывший Москву и Подмосковье 9 января, стал одним из сильнейших за 146 лет постоянных наблюдений в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы

Также стихия попала в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. За 146 лет в зимний период в Москве отмечалось только 24 снегопада, приносивших более 15 мм осадков. При этом повторяемость сильных снегопадов в столице РФ составляет один раз в 5-6 лет.

Ранее прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Булкин Сергей
