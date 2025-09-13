Мать блогера Лерчек распродает её люксовые вещи из-за финансовых проблем

Женщина обратилась к подписчикам Лерчек с предложением купить одежду и аксессуары, которые принадлежат блогерше, обвиняемой в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Дубай.

«Наша семья переживает очень сложные времена. Мне больно смотреть на слёзы дочери. Финансовое положение наше тоже непростое. Вещи Валерии в хорошем состоянии ищут новых хозяев», — призналась женщина.

В ассортименте, помимо люксовых вещей, вроде сумочки Chanel за 230 000, самые обычные предметы гардероба. Например, юбка за две тысячи рублей. Кроме того, с молотка уходят сумка Loewe за 210 тысяч рублей, босоножки от Versace за 69 тысяч рублей и картхолдер Louis Vuitton, оцененный в 80 тысяч рублей.

Источник: https://tvcenter.ru/zvezdy/mat-lerchek-rasprodaet-eyo-lyuksovye-veschi-iz-za-finansovyh-trudnostey

Ранее юрист Екатерина Гордон выступила в защиту Валерии Чекалиной, назвав её «жертвой обстоятельств», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

