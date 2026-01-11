СМИ: Израиль планирует новое наступление в секторе Газа
Стало известно о подготовке Израилем новой масштабной военной операции в секторе Газа появилась, сообщает Times of Israel.
По данным издания, наступление запланировано на март. Его задачей является захват новых районов в городе Газа и создание более широкой буферной зоны.
Решение связано с позицией премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который скептически оценивает перспективы договорённостей о разоружении ХАМАС. В то же время дипломатический источник в арабских кругах указывает на ключевую роль американской поддержки для проведения такой операции.
Премьер-министр Израиля вряд ли согласится на новое предложение ХАМАС о долгосрочном перемирии, поскольку оно предусматривает создание независимого палестинского государства. Об этом НСН в комментарии заявил израильский политолог Саймон Ципис.
