Посол РФ в Каракасе: При атаке США у ПВО Венесуэлы произошел сбой

В Венесуэле у средств противовоздушной обороны во время атаки США произошел сбой, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, станции дальнего обнаружения оказались отрезанными от центров принятия решения. Кроме того, боеспособность армии была снижена, так как значительная часть венесуэльских войск находилась в отпусках. Дипломат указал, что приказы об отражении атаки могли быть отданы с опозданием.

Также стало известно, что при захвате Мадуро рядом с ним не было охраны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:Николас МадуроВенесуэла

