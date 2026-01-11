Посол РФ в Каракасе: При атаке США у ПВО Венесуэлы произошел сбой
В Венесуэле у средств противовоздушной обороны во время атаки США произошел сбой, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, станции дальнего обнаружения оказались отрезанными от центров принятия решения. Кроме того, боеспособность армии была снижена, так как значительная часть венесуэльских войск находилась в отпусках. Дипломат указал, что приказы об отражении атаки могли быть отданы с опозданием.
Также стало известно, что при захвате Мадуро рядом с ним не было охраны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
