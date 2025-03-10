«Мощный и доступный»: В России призвали создать специальный «Москвич» для такси
Олег Амосов и Андрей Попков заявили НСН, что LADA Vesta и «Москвич» сегодня не могут удовлетворить потребности рынка такси.
Чтобы таксисты захотели пересаживаться на отечественный автомобиль, им нужно предложить «специальную» версию, например, «Москвича», рассказал НСН глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Он отметил, что автомобиль для такси должен быть более простым и экономичным, но выносливым.
Таксисты не захотели пересаживаться на машины исключительно российского производства, выступив против закона о локализации автотранспорта в легковых перевозках, пишут «Известия». Законопроект пока одобрен в первом чтении и предполагает, что с 1 октября этого года разрешается приобретать только отечественные автомобили для легковых перевозок с высокой степенью локализации производства. В отрасли считают, что в России нет отечественных автомобилей, полностью соответствующих требованиям отрасли, а это как минимум надежность — гарантированный пробег до капремонта не менее 300 тысяч километров.
«Весь цивилизованный мир не использует в такси автомобили обычного производства, которые для частных лиц. Везде выпускается автомобиль специально для такси, автомобиль, приспособленный для перевозки пассажиров и багажа. В СССР делали «Волгу» специально для такси, она была менее «напичкана» функциями, но был специальный функционал, более простые обивки и так далее. Такая практика в Лондоне, Нью-Йорке и так далее. На российском рынке сегодня у нас LADA Vesta и «Москвич». А «Москвич» - это фактически автомобиль без багажника. В багажник «Москвича» в лучшем случае войдет один чемодан, а нужно минимум три-четыре», - объяснил он.
В связи с этим он призвал создать для таксистов отдельный автомобиль, который будет в чем-то упрощенным, но более «выносливым».
«Нам нужно выпустить вариант автомобиля для такси на базе уже имеющихся вариантов, тот же «Москвич». Ввести льготные программы кредитования, сделать так, чтобы эти автомобили можно было купить только для такси. Тогда будет очередь за автомобилями! Если у автолюбителя в среднем автомобиль проезжает 20-25 тысяч километров в год, в такси – 120-130 тысяч километров в год. Нам нужен коммерческий транспорт с легким ремонтом, доступностью запчастей. Нам не нужен сложный механизм и миллион дисплеев. Это должен быть неубиваемый автомобиль с удобными пассажирскими местами и багажником», - рассказал он.
С ним согласился председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков, который также отметил, что таксисты мечтают о «доступном» автомобиле.
«У нас отечественные автомобили сделаны из дешевых китайских запчастей. Очень маленькие пробеги, самый максимум – это 200 тысяч километров. Автомобили все небольшого размера, нет мощного и доступного автомобиля. В Китае эти «наши» автомобили вообще не продаются, а стоят они дорого», - заключил собеседник НСН.
Федеральный бюджет недополучит около 350 млрд рублей за три года, если требование по локализации такси вступит в силу. Это сумма от снижения налоговых поступлений из-за ухода водителей из отрасли «в тень» – 76,2 млрд руб. (25,4 млрд руб. в год), а также таможенных пошлин, утилизационных сборов и акцизов за импортируемые автомобили – 273 млрд руб. Такая оценка приведена в аналитической записке Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ «О влиянии новых требований к локализации автомобилей на сегмент таксомоторных перевозок», с которой ознакомилась НСН.
Также отмечается, что локализация приведет к двукратному увеличению расходов на обслуживание машин такси. За этим последует уход перевозчиков из отрасли и рост дефицита кадров до 500 тысяч человек в течение трех лет, передает «Радиоточка НСН».
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