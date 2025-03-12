«Будет непросто!»: «Корейцам» KGM придется конкурировать с «китайцами»
Новый автобренд KGM будет пытаться занять свою нишу на российском рынке, однако их планы по продаже 20 тысяч автомобилей весьма амбициозны, сказал НСН Максим Кадаков.
Автомобили южнокорейского бренда KGM (бывший SsangYong) будут покупать те россияне, которые хотят себе официально ввезенную в страну машину с гарантией, заявил в эфире НСН главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.
Южнокорейский автопроизводитель KGM начал продажи автомобилей в России. Официальные поставки SsangYong в Россию прекратились в 2022 году, а уже в 2023-м бренд был переименован по названию нового владельца KG Mobility. Модельный ряд KGM в России представлен четырьмя моделями: кроссоверами Tivoli, Korando, Torres и рамным внедорожником Rexton. Кадаков отметил, что SsangYong никогда не пользовался особой популярностью в России.
«Автомобили бренда SsangYong никогда не имели большой популярности в России. Эти автомобили были недооценены, потому что в принципе машины неплохие, добротные, хоть и не очень современные. В лучшие времена SsangYong можно было купить за две трети стоимости Toyota, сейчас цены, конечно, другие. Планы продать 20 тысяч своих автомобилей за год – весьма амбициозны, их еще надо постараться исполнить. Только Torres и по дизайну, и по другим решениям можно назвать современным кроссовером, но он и стоить будет больше 4,5 миллиона рублей. Покупать будут, потому что KGM – наследник известного бренда, потому что это официальные поставки, гарантия и склад запчастей. Найдется немало людей, которые захотят себе официальную машину», - сказал собеседник НСН.
По его словам, 90% всех продаж KGM составят две модели - Torres и Rexton.
«Они будут пытаться конкурировать с китайскими брендами, но сделать это не очень просто. Самый бюджетный кроссовер Tivoli, который будет стоить от 3,6 миллиона рублей, добавили в модельный ряд, чтобы просто что-то показать. Продажи этой машины составят 50 штук в год. Ставку они будут делать на Rexton, который будут покупать богатые северные компании, которым нужны добротные машины. Вот Torres и Rexton составят 90% продаж KGM», - заключил эксперт.
Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов заявил НСН, что российским таксистам нужно предложить «специальную» версию, например, «Москвича», чтобы они захотели пересаживаться на отечественный автомобиль.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера при продаже машины
- Режиссеры из 29 стран приняли участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре
- Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС
- СМИ: Ушедшему из «Ростова» Карпину повысили зарплату в сборной России
- Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН
- Гендиректор Volkswagen допустил производство оружия на заводах концерна
- Канада объявила о введении пошлин в 25% против американского импорта
- Адвокат Стрелкова опроверг сообщения о его самоубийстве
- Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия
- Российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru