Десятки китайских автомобильных брендов уйдут из России
В 2025 году российский рынок покинут десятки автомобильных брендов из Китая. Об этом заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью URA.RU.
По словам эксперта, уйдут малоизвестные производители, не наладившие за три года продажи в России.
«Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в России и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет еще меньше», — пояснил Подщеколдин.
Вместе с тем, отметил руководитель РОАД, ряд брендов пришли на российский рынок с серьезными задачами, обеспечили доступ к запчастям, построили сервисные центры и сборочные линии, полностью окупают себя. В частности, это такие автогиганты, как Haval, Geely, Chey, Changan, выпускающие каждый третий автомобиль в мире (30 млн автомобилей в год). Они представлены не только в КНР и на российском рынке, но и в странах Европы, Азии и Америки.
Сегодня на вторичном и новом рынках можно приобрести продукцию свыше 100 автомобильных брендов, добавил Подщеколдин. При этом на китайские марки приходится около 60% объема, на российские бренды — порядка 30%, на официально ушедшие из России — 5-6%. По прогнозам главы РОАД, данная пропорция останется и в 2025 году.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что не менее десяти новых автомобильных брендов появятся на российском рынке в 2025 году, включая марки, специально созданные для производимых в России автомобилей, а также электромобили и гибриды из Китая.
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