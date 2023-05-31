«Тушите свет!»: «Кривая линия НСН» смывает позор с потомков Петра I и защищает деревню от мести

***

В начале апреля жители деревни Повракульская в Архангельской области пожаловались НСН на транспортную блокаду. С недавних пор автобусы стали приезжать туда только два дня в неделю, а в остальные дни местным жителям, в том числе детям и пенсионерам, приходится топать по пять километров.

В администрации Приморского района в начале мая ответили НСН, что попросили власти региона вернуть ежедневные рейсы, однако в областном Минтрансе в ответ на это указали, что два рейса в сутки два раза в неделю - это нормально. При этом в ведомстве «похвастались», что нормальная ситуация с транспортом менее чем в половине из четырех тысяч деревень Архангельской области. После этого произошла и вовсе вопиющая ситуация. Пожаловавшимся жителям, а это примерно четверть деревни, отключили на улицах свет, пояснив, что для вас «белые ночи уже наступили».

«По факту автобусов, как не было, так и нет, а в отместку на наше обращение жителям нашей части деревни отрубили уличное освещение. Я им говорю: тут остановка, пешеходный переход, но их это не волнует. Нам сказали: белые ночи наступили, и мы приняли решение вам тут свет отключить. Вы позвонили, и буквально на следующий день свет на улице пропал», - рассказал НСН житель деревни Алексей Стрежнев.

При этом люди сомневаются, что это просто совпадение, поскольку в других деревнях свет есть, а в предыдущие годы его не отключали раньше 1 июня.

НСН ждет от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского разъяснений в связи с этим беспределом.

***

А это уже история из села Веськово, где находится одна из культурных жемчужин Ярославской области, музей-усадьба «Ботик Петра I». Говорят, именно здесь были сделаны первые шаги к созданию русского флота. При этом в музее хранится ботик «Фортуна», который, согласно легенде, построил сам император.

Все бы хорошо, но жители деревни третий год мучаются из-за ужасной дороги, которая ведет мимо утративших былое величие царских садов к Триумфальной арке, находящейся с задней стороны музея. Интересно, что со стороны главного входа в музей все выглядит красиво и дорога там хорошая. Вот такие две стороны одной медали.

«Петр I здесь флот строил, там корабль, пушечки стоят. Флот отсюда пошел весь, а сейчас так смешно: это же не огромнейшая трасса, три километра сделайте людям, и люди успокоятся. Это маленький кусочек дороги, она идет к Триумфальной арке «Царские ворота». Это «Ботик Петра I», только с другой стороны. Дорога в плачевном состоянии, там одни ямы и вообще все ужасно, ездить просто невозможно. У меня низкая машина, приходится ехать по обочине, и она чертит днищем. Зимой эту дорогу ни разу не почистили, весной там было вообще не проехать, все это таяло, это был ужас, люди застревали. Остальные дороги глиняные и весной машины в них тонут. За три года не было ни одного ямочного ремонта, местные люди сами засыпают ямки, а город вообще не реагирует и говорит, что у них нет денег. Это туристическая дорога, тут находится царский сад, яблони, они зарастают борщевиком. Мы уже не первый год бьемся, и ответа не получаем», - рассказала НСН жительница Веськово Светлана Молокова.

НСН попросила ярославского губернатора Михаила Евраева смыть дорожный позор с места рождения русского флота.

***