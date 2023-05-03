«Помойка вместо рая!»: «Кривая линия НСН» нашла мусорный курорт и ростовскую Венецию

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Несколько дней назад в НСН обратились жители новостроек в подмосковной деревне Сухарево, что рядом с Мытищами. Несколько тысяч человек переехали в новые квартиры, рядом с которыми находился карьер, на месте которого обещали построить горнолыжный курорт со спортивным комплексом. Однако после того, как карьер засыпали, вместо райских пейзажей на его месте выросла помойка. Местные жители в шоке от такого соседства, при этом мусорный полигон находится прямо напротив детской площадки.

«Когда мы покупали квартиру, застройщик сказал, что там большое поле за ЖК, на котором будет курорт, ФОК и так далее. Там висела вывеска долгое время о том, что собираются строить спортивно-оздоровительный комплекс, все красиво. До этого там были песчаные карьеры, их засыпали. А теперь там висит вывеска, что работает мусороперерабатывающее предприятие. Грузовики везут отходы 24х7, круглосуточно. Мы не знаем, что в них, но опасаемся за свое здоровье и здоровье наших детей. Границы полигона находятся от жилого комплекса на расстоянии менее 500 метров. Со стороны частного сектора детская площадка и сразу въезд на этот полигон. Все это идет в жилые дома близлежащие, а жилой комплекс очень большой. Там уже живет три тысячи человек и еще три тысячи будет», - возмутилась в интервью НСН местная жительница Тамара Анучкина.

По ее словам, горнолыжный проект «завернули» чиновники из-за того, что в 20 км от деревни находится аэропорт Шереметьево. При этом их не смущает, что вместо спорта и свежего воздуха детям приходится дышать мусорной гарью.

Мы обратились за разъяснениями в Росприроднадзор и к губернатору Андрею Воробьеву.

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Город Батайск находится совсем рядом с Ростовом-на-Дону, однако соседство с Ростовом-папой не стало для местных жителей гарантией безбедной жизни. Третий год они вынуждены жить буквально по колено в воде. При строительстве новых домов были засыпаны реки, водоотведение в Батайске не работает и воде теперь просто некуда уходить. Сегодня в городе затоплены целые улицы, однако люди не хотят превращаться в водоплавающих.

«Сказать, что все плохо, это не сказать ничего, город топит еще сильнее. Если "скорую" вызвать и стоит вода, "скорая" не пройдет. У нас мужчина-инвалид, к нему приехали две машины от ЖХК, откачали и больше качать не стали, но вода из дома не ушла, он закрылся и сказал: "Зачем мне такая помощь?" Он больше не выходит на связь, и мы понимаем, что человек живет в воде. На улице Молокова приехала к бабушке МЧС и они качали двое суток без перерыва. Сколько они там кубов выкачали, непонятно. Сейчас люди поставили насосы и пытаются откачивать воду, но когда они прекращают качать, вода поднимается снова. Мы клубнику высаживаем, малину, плодовые деревья, сейчас третий год ничего нету, все пропало, болото. Я как Шрек домой прихожу на свое болото. Так жестко стало последние три года, мы от воды просто не просыхаем», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили помочь «утопающим» ростовского губернатора Василия Голубева.