«Помойка вместо рая!»: «Кривая линия НСН» нашла мусорный курорт и ростовскую Венецию
У домов трех тысяч жителей Подмосковья вместо горнолыжного центра выросла свалка, а «утопающие» из Батайска просят спасти город в Ростовской области от превращения в болото.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» получил в апреле рекордное количество обращений от россиян.
Сигналы бедствия поступают из разных регионов страны. Многие вопросы не решаются годами, при этом по весне всплывают «хитрости», отравляющие жизнь тысяч людей.
Сегодня мы вам расскажем об удивительном превращении горнолыжного курорта в свалку, а также о «ростовской Венеции», все больше напоминающей болото.
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Несколько дней назад в НСН обратились жители новостроек в подмосковной деревне Сухарево, что рядом с Мытищами. Несколько тысяч человек переехали в новые квартиры, рядом с которыми находился карьер, на месте которого обещали построить горнолыжный курорт со спортивным комплексом. Однако после того, как карьер засыпали, вместо райских пейзажей на его месте выросла помойка. Местные жители в шоке от такого соседства, при этом мусорный полигон находится прямо напротив детской площадки.
«Когда мы покупали квартиру, застройщик сказал, что там большое поле за ЖК, на котором будет курорт, ФОК и так далее. Там висела вывеска долгое время о том, что собираются строить спортивно-оздоровительный комплекс, все красиво. До этого там были песчаные карьеры, их засыпали. А теперь там висит вывеска, что работает мусороперерабатывающее предприятие. Грузовики везут отходы 24х7, круглосуточно. Мы не знаем, что в них, но опасаемся за свое здоровье и здоровье наших детей. Границы полигона находятся от жилого комплекса на расстоянии менее 500 метров. Со стороны частного сектора детская площадка и сразу въезд на этот полигон. Все это идет в жилые дома близлежащие, а жилой комплекс очень большой. Там уже живет три тысячи человек и еще три тысячи будет», - возмутилась в интервью НСН местная жительница Тамара Анучкина.
По ее словам, горнолыжный проект «завернули» чиновники из-за того, что в 20 км от деревни находится аэропорт Шереметьево. При этом их не смущает, что вместо спорта и свежего воздуха детям приходится дышать мусорной гарью.
Мы обратились за разъяснениями в Росприроднадзор и к губернатору Андрею Воробьеву.
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Город Батайск находится совсем рядом с Ростовом-на-Дону, однако соседство с Ростовом-папой не стало для местных жителей гарантией безбедной жизни. Третий год они вынуждены жить буквально по колено в воде. При строительстве новых домов были засыпаны реки, водоотведение в Батайске не работает и воде теперь просто некуда уходить. Сегодня в городе затоплены целые улицы, однако люди не хотят превращаться в водоплавающих.
«Сказать, что все плохо, это не сказать ничего, город топит еще сильнее. Если "скорую" вызвать и стоит вода, "скорая" не пройдет. У нас мужчина-инвалид, к нему приехали две машины от ЖХК, откачали и больше качать не стали, но вода из дома не ушла, он закрылся и сказал: "Зачем мне такая помощь?" Он больше не выходит на связь, и мы понимаем, что человек живет в воде. На улице Молокова приехала к бабушке МЧС и они качали двое суток без перерыва. Сколько они там кубов выкачали, непонятно. Сейчас люди поставили насосы и пытаются откачивать воду, но когда они прекращают качать, вода поднимается снова. Мы клубнику высаживаем, малину, плодовые деревья, сейчас третий год ничего нету, все пропало, болото. Я как Шрек домой прихожу на свое болото. Так жестко стало последние три года, мы от воды просто не просыхаем», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
Мы попросили помочь «утопающим» ростовского губернатора Василия Голубева.
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