«Волки и огонь!»: «Кривая линия НСН» отправляется на опасное бездорожье
Нижегородские власти после запроса НСН начали снимать «транспортную блокаду» Лавровки, а вот под Архангельском и Тверью людей пока встречают грязь и взгляды хищников.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» захлестнула волна апрельских обращений, связанных с состоянием дорог в российской глубинке.
Целые деревни оказываются отрезанными от цивилизации на фоне потепления, однако чиновники считают, что это нормально. Сегодня мы расскажем вам о ситуациях в Архангельской и Тверской областях, напоминающих игру с огнем.
***
Деревня Повракульская находится в 5 км от Архангельска, однако в сентябре прошлого года чиновники решили на ней «сэкономить».
Количество автобусных маршрутов сократили до двух в неделю, забыв, что для многих это единственный путь до работы, школ и больницы. Более того, как оказалось, многокилометровые пешие прогулки грозят жителям деревни встречей с голодными волками.
«В деревне у нас проживает более 600 человек, однако автобусное обеспечение только два раза в неделю – вторник и четверг. Большинство у нас ездят на работу в город. Получается, либо два раза в неделю работать, либо вообще не работать, либо такси вызывать. Дети в школу тоже ездят и на учебу. Кто пешком, кто такси заказывает, как договариваются. В прошлом году у нас автобусы ходили ежедневно где-то три раза в день, а с сентября сделали такое нововведение. До ближайшего автобуса нам надо пройти около 5-6 км. Весной и летом это еще относительно нормально, а зимой бывает и волки выходят, собаку загрызли. Это прогулка, сопряженная с риском для жизни», - рассказал НСН местный житель Алексей Стрежнев.
По его словам, местные жители не могут достучаться до властей. Мы попросили прояснить ситуацию губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
***
А это уже история из Тверской области, более тысячи жителей которой в эти минуты находятся в западне.
Дорогу к СНТ «Речицы» каждую весну размывает, и к людям не могут проехать ни пожарные, ни «скорые». В 1990-е годы дорогу не достроили, сейчас власти считают ее «ничьей», ну а неделю назад люди вновь оказались отрезанными от цивилизации.
«Последние 400 метров дороги грунтовые. Асфальт обрывается, и всё: там месиво постоянное, каждую весну и осень. Сначала писали, что не заложены средства на дорогу, а в том году вообще написали, что дорога бесхозная, как это может быть? Сейчас недели две просто никто не проедет, ну и летом, в дождь там кошмар творится. В том году у нас сосед горел, пожарная просто провалилась, она не доехала. Хорошо, что ветра не было, и горел только один дом, на остальные не перекинулось. Сейчас вообще никто не проедет: ни автобус, ни "скорая", никто абсолютно. Дорога полностью размыта, там колея по колено. Мы сейчас добились, что они грейдер выделяют раз в год, он летом проходит и ровняет ямы. Все, больше ничего они не делают. Все оставляют машины в деревне и идут по этой грязи пешком. Пенсионерам не добраться ни на чем, кроме автобуса, сейчас он разворачивается, а идти там прилично», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы попробуем решить «проблему из 1990-х» с помощью прокуратуры и губернатора Игоря Рудени.
***
Между тем, после запроса НСН сдвинулась с мертвой точки ситуация с «транспортной блокадой» жителей нижегородской деревни Лавровки, вынужденных ездить на такси за хлебом.
В Минтрансе региона пообещали установить три надземных пешеходных перехода над федеральной трассой, а Росавтодор объяснил местным властям, где можно сделать новые автобусные остановки.
***
Для того, чтобы отправить жалобу на «Кривую линию» НСН, вам следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM, подробно рассказав о своей проблеме.
Ваше обращение внимательно изучат журналисты информационного агентства, после чего мы расскажем о самых актуальных проблемах на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
«Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от удовлетворения ожиданий Москвы
- Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами
- Чеферин раскритиковал проект создания футбольной Суперлиги
- СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса
- Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео
- Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
- В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения
- Россия намерена обсудить убийство Татарского в Совбезе ООН
- Лукашенко прилетел в Москву
- Путин оценил обстановку в новых российских регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru