«Волки и огонь!»: «Кривая линия НСН» отправляется на опасное бездорожье

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Деревня Повракульская находится в 5 км от Архангельска, однако в сентябре прошлого года чиновники решили на ней «сэкономить».

Количество автобусных маршрутов сократили до двух в неделю, забыв, что для многих это единственный путь до работы, школ и больницы. Более того, как оказалось, многокилометровые пешие прогулки грозят жителям деревни встречей с голодными волками.

«В деревне у нас проживает более 600 человек, однако автобусное обеспечение только два раза в неделю – вторник и четверг. Большинство у нас ездят на работу в город. Получается, либо два раза в неделю работать, либо вообще не работать, либо такси вызывать. Дети в школу тоже ездят и на учебу. Кто пешком, кто такси заказывает, как договариваются. В прошлом году у нас автобусы ходили ежедневно где-то три раза в день, а с сентября сделали такое нововведение. До ближайшего автобуса нам надо пройти около 5-6 км. Весной и летом это еще относительно нормально, а зимой бывает и волки выходят, собаку загрызли. Это прогулка, сопряженная с риском для жизни», - рассказал НСН местный житель Алексей Стрежнев.

По его словам, местные жители не могут достучаться до властей. Мы попросили прояснить ситуацию губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

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А это уже история из Тверской области, более тысячи жителей которой в эти минуты находятся в западне.

Дорогу к СНТ «Речицы» каждую весну размывает, и к людям не могут проехать ни пожарные, ни «скорые». В 1990-е годы дорогу не достроили, сейчас власти считают ее «ничьей», ну а неделю назад люди вновь оказались отрезанными от цивилизации.

«Последние 400 метров дороги грунтовые. Асфальт обрывается, и всё: там месиво постоянное, каждую весну и осень. Сначала писали, что не заложены средства на дорогу, а в том году вообще написали, что дорога бесхозная, как это может быть? Сейчас недели две просто никто не проедет, ну и летом, в дождь там кошмар творится. В том году у нас сосед горел, пожарная просто провалилась, она не доехала. Хорошо, что ветра не было, и горел только один дом, на остальные не перекинулось. Сейчас вообще никто не проедет: ни автобус, ни "скорая", никто абсолютно. Дорога полностью размыта, там колея по колено. Мы сейчас добились, что они грейдер выделяют раз в год, он летом проходит и ровняет ямы. Все, больше ничего они не делают. Все оставляют машины в деревне и идут по этой грязи пешком. Пенсионерам не добраться ни на чем, кроме автобуса, сейчас он разворачивается, а идти там прилично», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попробуем решить «проблему из 1990-х» с помощью прокуратуры и губернатора Игоря Рудени.

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Между тем, после запроса НСН сдвинулась с мертвой точки ситуация с «транспортной блокадой» жителей нижегородской деревни Лавровки, вынужденных ездить на такси за хлебом.

В Минтрансе региона пообещали установить три надземных пешеходных перехода над федеральной трассой, а Росавтодор объяснил местным властям, где можно сделать новые автобусные остановки.