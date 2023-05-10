«Вето Минкультуры и слово губернатора»: «Кривая линия НСН» встречает май новыми победами

В конце марта мы рассказывали о неудачной первоапрельской шутке властей подмосковной Щербинки, решивших закрыть Детскую школу искусств имени Александра Корнеева, которого называли «золотой флейтой России». Предполагалось, что ее реорганизуют в Детско-юношеский центр, отменив бесплатное обучение и выдачу дипломов. Однако после обращения НСН в Минкультуры наложили на эти планы вето. В ведомстве Ольги Любимовой подчеркнули, что сокращение детских школ искусств недопустимо и противоречит закону, добавив, что держат ситуацию с музыкальной школой в Щербинке на контроле и дали соответствующие указания местным властям.

По факту пока никаких обещанных нововведений нет, а наш опыт спасения музыкальной школы в Софьино подсказывает, что после вмешательства Минкультуры никакой реорганизации не будет.

«Ничего не перевели, школа пока по-прежнему работает. Если она останется, все будут просто счастливы. Сейчас все прекрасно и хорошо, дети занимаются, участвуют в конкурсах, побеждают, менять ничего не нужно. Спасибо огромнейшее, порадую сегодня своих», - сказала НСН бабушка одной из учениц школы Оксана Аверьянова.

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В начале апреля мы рассказывали о проблемах жителей деревни Повракульская в Архангельской области. Чиновники решили сэкономить на людях, сократив количество автобусных маршрутов до двух неделю. В итоге местным жителям, чтобы попасть на работу или в школу, приходится идти пешком по 5 километров, рискуя встретиться с голодными волками.

В начале мая в НСН пришел ответ от властей Приморского района, которые пообещали не просто вернуть ежедневные автобусы, но и добавить два рейса, в 6:30 утра и в 8 вечера. Правда, на сегодняшний день нововведения еще не заработали.

«Пока автобусов не наблюдаю. Но если сделают рейс в 6:30, чтобы люди могли выбираться на работу, это будет приемлемо. Спасибо вам большое», - сказал НСН местный житель Алексей Стрежнев.

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Перед праздниками сдвинулась с мертвой точки и ситуация в Астрахани, жители которой жаловались на бесхозную канализацию, затапливающую дома и детскую площадку. В Минстрое России объяснили НСН, что засоры связаны с тем, что труба находится на территории колонии, доступ на которую ограничен. Вместе с тем в ведомстве сообщили, что администрация города намерена через суд получить права на бесхозную канализацию. Губернатор Астраханской области Бабушкин подтвердил НСН эту информацию, пообещав, что проблемную канализацию передадут в ведение «Астрводоканала». После этого у людей, уставших от отписок, появилась надежда.

«В администрации города говорили, что суд должен был состояться еще в марте и у вас все будет прекрасно, но прошли март и апрель, начался май, а воз и ныне там, потому что это очень-очень дорого. Они приезжают периодически и откачивают, но это проблему не решает, у нас весь подвал стоит. Об этой истории знает весь город, начальство, управляющая компания, администрация города, но от них одни отписки. Может хотя бы вы их расшевелите, очень большая на вас надежда, ждем что поможете», - сказала НСН местная жительница Александра Овчарова.

Мы продолжаем держать на контроле ситуации в Щербинке, Архангельской области и Астрахани, и будем рассказывать вам об изменениях.