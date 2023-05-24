«Символ непотопляемости?»: «Кривая линия НСН» помогает школьникам Молоково и водителям Калязина

В подмосковной деревне Молоково, находящейся в десяти километрах от столицы, одна-единственная школа, в которой также учатся малыши из Острова и Андреевской.

На сегодняшний день школа переполнена. Полторы тысячи учеников ютятся в маленьких классах, как сельди в бочке, при этом парадокс в том, что уже шесть лет рядом стоит новый просторный корпус. Однако его здание никак не могут ввести в эксплуатацию из-за проблем с застройщиком. Каждый год проблему обещают решить к 1 сентября, но ситуация не меняется.

«У нас обычная сельская школа на 350 учащихся, однако на данный момент в школе больше полутора тысяч учеников. В десятом классе, например, сейчас 45 человек в классе. Года два-три назад из больших классов сделали поменьше, поставили перегородки, чтобы было больше кабинетов, и они могли вместить всех учащихся. У нас есть второй корпус, его построили шесть лет назад, обещали, что его запустят, он большой, с большими классами, больше, чем наша основная школа, но что-то пошло не так. Застройщик с кем-то судится, не может передать, не хватает денег подвести коммуникации. По идее должны сейчас сдавать, но сроки затягиваются и опять не сдадут к 1 сентября. Рабочих на объекте не наблюдается на объекте, а невидимками строить невозможно. Нам каждый год обещают, а потом разводят руками и говорят, что мы ничего не можем сделать», - рассказала НСН одна из мам, продолжающая надеяться, что ее детей переведут наконец со второй смены в первую.

НСН попросила разобраться в ситуации министра образования РФ Сергея Кравцова и подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

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Город Калязин в Тверской области знаменит колокольней Никольского собора (на фото), считающейся символом непотопляемости России. Она находится на островке посреди Угличского водохранилища и должна стать маяком для туристов, путешествующих по Золотому кольцу России.

Однако туристы не могут попасть в город, поскольку им мешает другой символ России. Ужасная дорога между Сергиевым Посадом и Калязином снится сегодня в страшных снах не только автомобилистам, но и детям, совершающим ежедневные экстремальные путешествия в школьных автобусах.

«По этой дороге у нас ездят дети в школу, автобусы разваливаются, а Калязинский район не сильно богат школьными автобусами. Я каждый день езжу по этой дороге на работу, это в принципе невыносимо, там ямы такие – словами не рассказать, только материться, что все и делают. Едем из Москвы, Сергиев Посад, заканчивается Московская область, начинается Тверская – и всё, постоянные ДТП. На днях, например фура «догнала» Ладу с восьмилетним ребенком, из-за того, что ее водитель притормозил перед ямой. В предыдущие годы можно было ездить, где-то как-то объезжать, а сейчас люди по обочине ездят. Город рассчитан на туристов, там колокольня, но какой турист сюда поедет по этой дороге, там с ума сойдешь. Если автобус едет, его ни обойти, ни объехать, он едет со скоростью 10 км/ч, пока проберется этот участок 15 километров. На Углич дальше дорога, на Ярославскую область, ее тоже нет. Если по навигатору забить, показывает, что пробка, потом что люди не едут, скорость 20-30 км в час», - пожаловался НСН местный житель Павел Смирнов.

В прошлом веке Калязин был частично затоплен при строительстве ГЭС. Ну а сейчас НСН попросила тверского губернатора Игоря Руденю разобраться с потоком жалоб на ужасную дорогу.