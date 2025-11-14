Ограничения на связь приводят к тому, что россияне испытывают сильнейший стресс и чувствуют себя потерянно, возвращаясь домой. Об этом рассказал исполнительный директор TEZ TOUR Россия Юрий Наумов в пресс-центре НСН.



С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что никакого дискомфорта эта мера не доставляет, а дискуссии об этом беспочвенны, поскольку система отлажена и, с его точки зрения, работает безупречно. Наумов не согласился с такой позицией.