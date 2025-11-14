Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
Неудобства от новой меры ощущаются всеми россиянами, и gjrf непонятно, что с ними делать, заявил Юрий Наумов в пресс-центре НСН.
Ограничения на связь приводят к тому, что россияне испытывают сильнейший стресс и чувствуют себя потерянно, возвращаясь домой. Об этом рассказал исполнительный директор TEZ TOUR Россия Юрий Наумов в пресс-центре НСН.
С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что никакого дискомфорта эта мера не доставляет, а дискуссии об этом беспочвенны, поскольку система отлажена и, с его точки зрения, работает безупречно. Наумов не согласился с такой позицией.
«Я и сам с этим столкнулся, когда вернулся позавчера из-за границы. Как обычно: что удобно, принимается долго, а что не очень — быстро. Важно еще и то, как ведут себя операторы связи. У одного мне сразу пришла СМС, подтвердилась связь и через пять минут устройство было подключено. У второго оператора на это ушли сутки — всё никак не получалось. На личном опыте я убедился: люди растеряны. Сама по себе поездка за границу для многих — стресс. А если человек возвращается и не может связаться с друзьями, родственниками, заказать такси, то люди растеряны. В этой ситуации оказались и семьи с детьми. Погода не очень, а люди выходят из здания аэропорта, и там Wi-Fi уже не работает. И огромное столпотворение», — объяснил он.
Наумов также предположил, что дискомфорт получают не только россияне.
«Нужно думать, что с этим делать. Есть же и транзитные рейсы, на которых мы из-за этого теряем деньги. Я не знаю, как это будет работать с иностранными туристами, которых мы так стараемся привлечь. Подключиться к Wi-Fi в аэропорту получается ведь не у всех. Наша задача как туроператора сейчас — писать памятки, объяснять людям до того, как они полетели, напоминать об этом за день до возвращения. Придется, связываясь через гида, через отель, рассказывать о том, что их ждет, чтобы предупреждали родственников. Но мы можем говорить об этом только на бытовом уровне, без технических деталей», — указал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН назвал три главных проблемы с «охлаждением» сим-карт.
