Эксперимент правительства по «охлаждению» сим-карт может навредить сфере ЖКХ и жителям приграничных районов России. Новая мера также открывает возможности для мошенников, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.



С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Эта же мера действует для тех устройств, которые не проявляют активность в течение 72 часов. Для возвращения доступа к интернету и СМС пользователю нужно авторизоваться при помощи капчи по ссылке или позвонить в колл-центр. Свинцов обнаружил недочеты в этой схеме.