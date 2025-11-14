Свинцов назвал три главных проблемы с «охлаждением» сим-карт
В России может настать хаос, если отключать все неактивные сим-карты, заявил в пресс-центре НСН Андрей Свинцов, а Дмитрий Мариничев предложил операторам вычислять дроны, а не блокировать всех.
Эксперимент правительства по «охлаждению» сим-карт может навредить сфере ЖКХ и жителям приграничных районов России. Новая мера также открывает возможности для мошенников, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Эта же мера действует для тех устройств, которые не проявляют активность в течение 72 часов. Для возвращения доступа к интернету и СМС пользователю нужно авторизоваться при помощи капчи по ссылке или позвонить в колл-центр. Свинцов обнаружил недочеты в этой схеме.
«Первый вопрос с сим-картами — это про устройства, которые их имеют. Это автомобили, котлы отопления, всякие разные датчики. У нас огромное количество приборов учета электричества по всей стране, которые имеют сим-карты и передают показания раз в месяц. Они, получаются, все сдохнут? Все котлы отопления отключатся, китайские автомобили встанут? Это самая масштабная проблема, и я не понял, знает ли об этом правительство. Второе — это связь у границы. В Псковской области у тебя она то российская, то заграничная. Дальний Восток — то же самое. Третье — актуальное для аэропортов и железнодорожных вокзалов. Есть такие приборы, которые считывают все устройства в зоне действия. Вот вы прошли мимо него, вернувшись из-за границы, и вам приходит СМС как бы от оператора связи, что для разблокировки надо пройти по ссылке. А это окажется мошенническая ссылка: украдут деньги, данные. Это открывает неограниченные возможности для хищений у наших граждан.
Надеюсь, что этот эксперимент, если не принесёт пользы, будет быстро отменен или как-то откорректирован», — отметил он.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН, со своей стороны, указал, что операторы связи могут точно определять, для чего используется сим-карта, а потому и отключать их мог бы не массово, а точечно.
«Оператору все видно, потому что сим-карты стоят сегодня везде: в компьютерах, любой технике, котлах, счетчиках. У них активность не в сети может быть непостоянной, поэтому они могут быть уже частично заблокированы. Их разблокировка — это головная боль. Разумнее использовать подход, когда оператор формирует категории сим-карт. Он с 100% точностью определит, какая именно находится в дроне. Ни человек, ни автомобиль не может набирать скорость от 0 до 60 км/ч, переключаться между базовыми станциями и менять высоту. Формировать блокировку необходимо по отклонениям, а не тотально, как это реализовано сейчас», — подчеркнул он.
Ранее Мариничев предсказал в пресс-центре НСН появления в России «цифровой таможни» и «тотального контроля».
