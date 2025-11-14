В Telecom Daily усомнились в необходимости «охлаждать» сим-карты приезжающих

Компетентные ведомства и так знают все про владельцев российских «симок», заявил в пресс-центре НСН Денис Кусков.

Блокировать российские сим-карты после возвращения людей из зарубежных поездок было необязательно, так как у правоохранительных органов уже есть вся необходимая информация о пользователях, высказал мнение глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в пресс-центре НСН.

С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Тестовый режим предполагает, что доступ к мобильному интернету и связи может быть приостановлен на 24 часа после того, как абонент вернется из международного роуминга, или же в том случае, если он не пользовался симкой 72 часа подряд. Процедура нужна для борьбы с мошенничеством и для защиты от БПЛА. Кусков усомнился, что что без этого нельзя было обойтись.

«Изначально период охлаждения вводился на импортные сим-карты, и это понятно, потому что они использовались для атак БПЛА. Что касается российских сим-карт, то ясно, что это делается для безопасности. Но они у нас все покупаются по паспорту. Была проведена огромная работа по авторизации, исключению серых сим-карт, и большинство "симок" сегодня запаролены на "Госуслуги". Поэтому операторы связи и силовики знают всё об их владельцах. Я сомневаюсь, что люди, выезжающие за границу, будут передавать их злоумышленникам, тем самым предавая Родину», — указал он.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в эфире НСН предсказал отключение интернета в регионах России ради безопасности.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьКибербезопасностьУгрозыБеспилотники

