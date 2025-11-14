Блокировать российские сим-карты после возвращения людей из зарубежных поездок было необязательно, так как у правоохранительных органов уже есть вся необходимая информация о пользователях, высказал мнение глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в пресс-центре НСН.



С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Тестовый режим предполагает, что доступ к мобильному интернету и связи может быть приостановлен на 24 часа после того, как абонент вернется из международного роуминга, или же в том случае, если он не пользовался симкой 72 часа подряд. Процедура нужна для борьбы с мошенничеством и для защиты от БПЛА. Кусков усомнился, что что без этого нельзя было обойтись.