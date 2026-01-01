Минобороны: За ночь ПВО сбили почти 170 дронов ВСУ
Минувшей ночью 1 января 2026 года российские силы ПВО ликвидировали 168 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 61 дрон был сбит над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 24 — над Азовским морем, 23 — над Тульской областью. Отмечается, что еще 16 БПЛА удалось уничтожить над Крымом, 12 — над Московским регионом, в том числе девять дронов, которые летели на Москву, и семь — над Калужской областью.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области погибли 24 человека, еще свыше 50 пострадали.
