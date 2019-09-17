Адвокат: Президент может помиловать Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы Он был признан виновным по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По данным следствия, при задержании 3 августа в ходе протестного митинга актер оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. При этом, видео с задержанием Устинова не было прикреплено к делу. Александр Карабанов считает, что судья понимала, чем ей может обернуться просмотр данного видеоматериала.

«Незаконность приговора очевидна даже людям без юридического образования, стоит только посмотреть ролик. Судья понимала, что если посмотрит ролик, ей придется давать ему юридическую оценку. Именно поэтому она отказалась изучать данный видеоматериал», - отметил адвокат.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не считает необходимым комментировать решение суда «и действия того или иного судьи». Адвокат Александр Карабанов отметил пользу общественного резонанса.

«Безусловно, должна быть апелляция. К сожалению, у нас огромное количество решений принимается по такому принципу. Просто есть отдельные уголовные дела, где через общественный резонанс люди видят всю полноту беззакония. Общественный резонанс заставит контролирующие органы обратить внимание на явное нарушение закона», - пояснил собеседник.

Ранее НСН сообщала, что российский «актерский цех» объединился в защиту Павла Устинова. Десятки актеров опубликовали фото «Я/Мы Павел Устинов» и видеоролики, где высказывают свою позицию по делу. Художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в эфире НСН заявил, что одним интернет-флешмобом актерское возмущение не ограничится. Однако не все деятели искусства одобрили флешмоб в поддержку Устинова. Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский углядел неискренность в попытках актёров защитить коллегу по цеху.



