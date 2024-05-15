«Пневмонии и ангины»: В России выявили «значимый» рост заражений стрептококком
Рост заболеваемости стрептококковой инфекцией фиксируется не только в Японии, но и в США, Европе и России, заявил НСН Георгий Викулов.
Стрептококковая инфекция со своей высокой активностью наблюдается с декабря 2023 года, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Рекордный рост числа случаев гемолитической стрептококковой инфекции, которая может грозить некрозом и летальным исходом, фиксируют в Японии. Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала года по 5 мая в Японии зарегистрировали 801 случай заражения. Это в 2,76 раза выше показателя за аналогичный период 2023 года, всего в прошлом году заражение гемолитическим стрептококком диагностировали у 941 человека. Викулов
«Это не происходит за один день, на это нужен длительный период. Стрептококковая инфекция со своей высокой активностью наблюдается с декабря 2023 года. Эта инфекция протекает с развитием инвазивных форм, развитием тяжелых пневмоний, поражением опорно-двигательного аппарата, тяжелых ангин. Эта стрептококковая инфекция является причиной ревматической лихорадки, об этом специалисты знают. Это связано с особенностью возбудителя, неправильным применением антибиотиков, развитием антибиотико-резистентности, самолечением. В некоторое степени это может быть ассоциировано с последствиями пандемии, когда не всегда рационально применялись различные антибиотики», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России наблюдается значимый подъем заболеваемости стрептококковой инфекцией, но точных данных пока что нет.
«Отмена ковидных ограничений не могла повлиять на развитие стрептококковой инфекции. Тенденция на увеличение заболеваемости стрептококковой инфекцией наблюдается не только в Японии, подъем заболеваемости также фиксируется в США, в Европе и в России. В России данные по заболевшим пока что уточняются, скоро они будут представлены специалистами, но в целом имеет место быть значимый подъем заболеваемости», - отметил Викулов.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стрептококк — очень устойчивая бактерия, часто она представляет опасность для пациентов больниц и посетителей спортзалов.
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