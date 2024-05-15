«Пневмонии и ангины»: В России выявили «значимый» рост заражений стрептококком

По его словам, в России наблюдается значимый подъем заболеваемости стрептококковой инфекцией, но точных данных пока что нет.

«Отмена ковидных ограничений не могла повлиять на развитие стрептококковой инфекции. Тенденция на увеличение заболеваемости стрептококковой инфекцией наблюдается не только в Японии, подъем заболеваемости также фиксируется в США, в Европе и в России. В России данные по заболевшим пока что уточняются, скоро они будут представлены специалистами, но в целом имеет место быть значимый подъем заболеваемости», - отметил Викулов.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стрептококк — очень устойчивая бактерия, часто она представляет опасность для пациентов больниц и посетителей спортзалов.

