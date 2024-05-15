В Японии заявили о рекордных темпах заражения гемолитическим стрептококком

Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала года по 5 мая в Японии зарегистрировали 801 случай заражения. Это в 2,76 раза выше показателя за аналогичный период 2023 года, всего в прошлом году заражение гемолитическим стрептококком диагностировали у 941 человека, пишет Ura.ru.

Причины увеличения темпов распространения инфекции не установлены. По данным экспертов, с ослаблением введенных во время пандемии ограничений возросло число случаев фарингита, вызванного указанным типом бактерий. Специалисты призывают население соблюдать меры профилактики, в том числе мыть руки и обрабатывать раны.

