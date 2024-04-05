Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций «Фтортиазинон»

Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с резистентностью к антибиотикам «Фтортиазинон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отечественное средство в форме таблеток было разработано и произведено Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минздрав выдал регистрационное постоянное удостоверение на препарат «МИР 19» против коронавируса, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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