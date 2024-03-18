Вирусолог усомнился во взаимосвязи смертельной болезни из Японии и COVID-19

Стрептококк — очень устойчивая бактерия, часто она представляет опасность для пациентов больниц и посетителей спортзалов, сказал НСН Александр Чепурнов.

Стрептококковый синдром токсического шока, по всей видимости, имеет характер сепсиса, однако вряд ли на восприимчивость к нему оказал влияние COVID-19. Об этом НСН заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее газета The Guardian сообщила, что в Японии появилась и рекордно распространяется смертельная болезнь — стрептококковый синдром токсического шока. Отмечается, что с начала 2024 года зарегистрировано почти 400 случаев, а летальность заболевания — 30%. Считается, что наибольшему риску заболеть подвержены пожилые люди, но бактерии могут вызывать опасные осложнения и у взрослых старше 30 лет. Японские исследователи полагают, что человечество стало восприимчиво к инфекции после пандемии COVID-19. Чепурнов предположил, что данная инфекция имеет характер сепсиса.

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«Стрептококк — это очень устойчивая бактерия, которая часто относится к внутрибольничным инфекциям. Поскольку в медучреждениях хорошо обстоят дела с дезинфекцией, то это, как правило, сформировавшиеся устойчивые микроорганизмы, поэтому воевать с ними бывает сложнее. Точно так же формируются накожные случаи в спортивных залах. Если здесь речь идет о токсическом шоке, то, скорее всего, инфекция имеет характер сепсиса», — сказал Чепурнов.

Вместе с тем вирусолог усомнился в том, что на восприимчивость к заболеванию повлиял коронавирус.

«Конечно, часть переболевших COVID-19 имеют сниженный иммунитет, но не настолько. К тому же пока это не так четко проявляется, чтобы у всего человечества произошли какие-то серьезные иммунные расстройства, ведущие к иммунодефицитным состояниям. Поэтому я думаю, что такие заявления продиктованы попыткой привлечь дополнительное внимание к проблеме», — подытожил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее организации в Женеве допустил новую угрозу эпидемии, гораздо более опасной, чем коронавирус.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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