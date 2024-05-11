В Японии хотят уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

В Японии собираются утилизировать большое количество препаратов от COVID-19 на общую сумму примерно $1,93 млрд. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные правительства страны.

Отмечается, что планируется уничтожить пероральные препараты Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производителя Merck и Paxlovid от Pfizer. При этом утилизировать лекарства собираются только после истечения их срока годности.

AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру

В пандемию правительство страны закупило препараты для 5,6 млн человек, однако примерно 4,3 млн таблеток, а это 77% от всего количества, так и остались неиспользованными.

Ранее в Японии уже уничтожили около 240 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаЛекарстваКоронавирусЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры