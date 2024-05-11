В Японии хотят уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

В Японии собираются утилизировать большое количество препаратов от COVID-19 на общую сумму примерно $1,93 млрд. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные правительства страны.

Отмечается, что планируется уничтожить пероральные препараты Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производителя Merck и Paxlovid от Pfizer. При этом утилизировать лекарства собираются только после истечения их срока годности.