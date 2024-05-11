В Японии хотят уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
В Японии собираются утилизировать большое количество препаратов от COVID-19 на общую сумму примерно $1,93 млрд. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные правительства страны.
Отмечается, что планируется уничтожить пероральные препараты Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производителя Merck и Paxlovid от Pfizer. При этом утилизировать лекарства собираются только после истечения их срока годности.
В пандемию правительство страны закупило препараты для 5,6 млн человек, однако примерно 4,3 млн таблеток, а это 77% от всего количества, так и остались неиспользованными.
Ранее в Японии уже уничтожили около 240 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии хотят уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
- МИД РФ: Русофобия Финляндии привела страну к кризису
- Сегодня вечером в Швеции пройдет финал «Евровидения-2024»
- Экономист Норфилд: Альтернативный мир РФ и КНР ослабит Запад
- В Белом доме заявили о тактических успехах РФ на Украине
- Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО
- Воробьев: Рано говорить, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
- Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории
- Подполье: В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
- СМИ: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru