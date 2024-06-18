Ипотека и цифровой рубль: Телефонные мошенники придумывают новые схемы обмана
Сегодня мошенники выходят на новый уровень, запугивая клиентов банка несуществующей ипотекой и необходимостью менять все деньги на цифровую валюту.
Последнее время в России участились случаи телефонного мошенничества. Несмотря на массовое освещение в СМИ, все больше граждан становятся жертвами мошенников и теряют деньги. Это связано с тем, что преступники с каждым разом придумывают все более реалистичные схемы для обмана граждан.
В частности, в новой схеме телефонного мошенничества преступники запугивают своих жертв просрочкой по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-релизе банка ВТБ.
По новой схеме злоумышленники звонят клиентам банка и представляются его сотрудниками, после чего заявляют, что у клиента есть просроченная ипотека. Если человек говорит, что ипотеки у него нет, то звонок сбрасывается, а если она есть, то жертву берут в оборот и убеждают, что в банке проблема и нужно срочно решить ситуацию. Помимо этого, мошенники утверждают, что данные о просрочке есть в Бюро кредитных историй.
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Дальше злоумышленники вынуждают клиента назвать номер СНИЛС и код из СМС, который просят назвать специально, поясняя, что они не могут запрашивать персональную информацию. После того, как клиенты называют эти данные, мошенники получают доступ в личный кабинет «Госуслуг» и в приложение банка, где могут оформить кредит или списать все средства.
В результате обманутый человек, даже не имея кредита, может потерять все свои накопления, предупредил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Он также призвал изучать все новые сценарии мошенников и сообщать о них близким.
СХЕМА С "ПОЧТОЙ РОССИИ"
В свою очередь пранкеры Вован и Лексус выявили новую мошенническую схему во время тестирования проекта «Фрод-рулетка» на площадке Т-Двора в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Новая схема была связана с использованием вымышленных сотрудников «Почты России», сообщили в пресс-служба Т-Банка (бывший «Тинькофф»).
По этой схеме злоумышленники звонят клиенту под видом сотрудников «Почты России» и сообщают, что ему пришла зарубежная посылка, которую он не заказывал. Однако, чтобы от нее отказаться, мошенники просят назвать клиента код из СМС, объясняя это тем, что необходимо оформить официальный отказ в базах почты. Таким образом, они получают код для доступа в мобильное приложение, через которое они уже могут вывести деньги, оформить кредит или совершить другие действия.
При этом во время тестирования почти 50% звонков пришлось именно на эту схему.
Однако есть и еще одна вариация преступного сценария. В ней мошенники собирают персональные данные клиента, чтобы позже сообщить ему, что он должен помочь в расследовании мошенничества или перевести свои средства на безопасный счет.
ДОСТУП К ГОСУСЛУГАМ
Отдельный интерес мошенники испытывают к государственным порталам. Несмотря на то, что «Госуслуги» имеет надежную защиту, злоумышленники все равно могут получить доступ к аккаунту, если пользователь сам назовет всю необходимую информацию: пароль, логин или код безопасности двухфакторной идентификации.
При этом представитель компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB, специализируется на информационной безопасности) рассказал, что если мошенники получают доступ к учетной записи на портале, то они могут еще и запустить процесс перевыпуска eSim (цифровая сим-карта), сообщают «Ведомости».
Он также отметил, что мошенники могут сами получить логин и пароль, купив его на теневых макетах данных или с помощью брутфорса (метод угадывания пароля).
ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Еще одна недавно выявленная мошенническая схема связана с цифровым рублем, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале. Чтобы обмануть клиентов, преступники делают рассылки от имени Банка России, где утверждают, что наличные и безналичные рубли устарели и поэтому их необходимо обменять на цифровую валюту.
«Мошенники утверждают, что деньги нужно перевести на некий спецсчет, желательно срочно. А если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто «сгорят», — отмечается в сообщении.
В МВД подчеркнули, что новая форма рубля никак не отменяет наличные и безналичные деньги. При этом главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов объяснил, что мошенники часто основывают свои схемы на свежей новостной повестке, чтобы звучать более убедительно. Возможно, они также надеется на невысокую финансовую грамотность граждан.
В ЧЕМ ПЕРВОПРИЧИНА
В связи с такой сильной активностью мошенников в России скоро могут начать блокировать спам-звонки из-за границы. Сейчас Роскомнадзор обсуждает с крупными мобильными операторами новые способы борьбы с телефонным мошенничеством. Одним из возможных вариантов называют блокировку операторами всех зарубежных звонков по умолчанию.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН заявил, что, в первую очередь, необходимо разобраться с бесконтрольной продажей сим-карт внутри России. По его словам, в стране до сих пор не выполняется закон о запрете продаж сим-карт в несанкционированных местах.
«Продолжается бесконтрольная продажа сим-карт, которые иностранцы могут приобрести без предъявления паспорта на вокзалах Москвы и других регионов. Это делает борьбу не совсем качественной, потому что у нас люди приобретают российские сим-карты, по-прежнему «спамят» и «разводят» других людей», - отметил Кусков.
По его словам, многие заграничные звонки делаются выходцами из РФ либо из стран ближнего зарубежья. Поэтому необходимо сначала навести порядок внутри России, чтобы сим-карты продавались только в официальных салонах конкретных операторов либо через "Госуслуги".
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