Ипотека и цифровой рубль: Телефонные мошенники придумывают новые схемы обмана

Последнее время в России участились случаи телефонного мошенничества. Несмотря на массовое освещение в СМИ, все больше граждан становятся жертвами мошенников и теряют деньги. Это связано с тем, что преступники с каждым разом придумывают все более реалистичные схемы для обмана граждан.

В частности, в новой схеме телефонного мошенничества преступники запугивают своих жертв просрочкой по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-релизе банка ВТБ.

По новой схеме злоумышленники звонят клиентам банка и представляются его сотрудниками, после чего заявляют, что у клиента есть просроченная ипотека. Если человек говорит, что ипотеки у него нет, то звонок сбрасывается, а если она есть, то жертву берут в оборот и убеждают, что в банке проблема и нужно срочно решить ситуацию. Помимо этого, мошенники утверждают, что данные о просрочке есть в Бюро кредитных историй.