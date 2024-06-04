«Ответ на спам»: Российским операторам удается блокировать звонки мошенников

На Украине против россиян работает до 400 мошеннических колл-центров, сообщил в интервью газете «Известия» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, общее число подобных центров уменьшилось в 2,5 раза, при этом уровень их технической оснащенности улучшился. Голов предположил, российские операторы связи уже научились бороться с подобным мошенничеством.

«Звонков скорее стало меньше, операторы связи анализируют трафик и постепенно запрещается анонимная IP-телефония. Возможно, мошенники работают лучше, но и нам есть, чем ответить. Звонят в основном через интернет-телефонию, узлы телефонии известны. Операторы связи их блокируют. Технологии борьбы с IP-телефонией похожа на работу со спамом. Также все банки внедряют в свои приложения анализ голосового трафика, предупреждают мошенничество», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, россиянам, которые столкнулись с подозрительными звонками, следует воздерживаться от подобных бесед.

«Не нужно разговаривать, просто кладите трубку, при необходимости перезванивайте своему персональному менеджеру либо обращайтесь в банк. Самостоятельно с псевдосотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности банка общаться не стоит», - пояснил он.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что МВД РФ создало специальные подразделения, которые занимаются только киберпреступлениями. По его словам, колл-центры в большинстве случаев находятся за пределами России и российская правовая система никак не может повлиять на их работу, а Интерпол не оказывает должного содействия.

