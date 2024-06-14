В Роскомнадзоре предложили запретить голосовые звонки через мессенджеры

Россиянам могут запретить пользоваться голосовыми звонками в мессенджерах без предварительной проверки мобильных номеров, сказал начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин в беседе с «Российской газетой».

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По его словам, соответствующие ограничения необходимы, поскольку мошенники используют подменные номера. Уже сейчас ведомство и сотовые операторы связи стараются совместно придумать новые способы противостояния злоумышленникам.

Прыткин также отметил, что сейчас обсуждается вариант блокировки всех звонков из-за границы по умолчанию.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство рассматривает возможность введения законопроекта о запрете массовых спам-обзвонов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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