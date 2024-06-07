Начнем с себя: Борьбу с зарубежными спам-звонками призвали вести внутри России

«Надо понять, что заграничные мошенники - это выходцы из РФ, либо из стран ближнего зарубежья. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы навели порядок сначала внутри страны. Например, у нас все еще торгуют сим-картами в несанкционированных точках. Нужно чтобы сейчас закон от Минцифры приняли окончательно. Чтобы у нас продавали такие вещи только в салонах связи конкретных операторов, либо можно было оформить сим-карты через госуслуги, а иностранцам через биометрию. Тогда это уже будет очень большой вклад. А если еще и провести аудит по идентификации пользователей, у которых номер на себя не записан, то это тоже будет хорошим показателем. А работа с внешними факторами это уже дополнительная опция», - подчеркнул Кусков.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что ужесточение порядка продажи сим-карт незаконно и не поможет в борьбе с серыми схемами покупок.

