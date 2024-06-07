Начнем с себя: Борьбу с зарубежными спам-звонками призвали вести внутри России
В России сим-карты до сих пор продаются в непредназначенных для этого местах, рассказал НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Чтобы борьба со спам-звонками стала эффективной, нужно сначала разобраться с бесконтрольной продажей сим-карт внутри России. Об этом НСН заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее стало известно, что в России могут начать блокировать спам-звонки из-за границы. Сейчас Роскомнадзор обсуждает с крупными мобильными операторами новые способы борьбы с телефонным мошенничеством. Одним из возможных вариантов называют блокировку операторами всех зарубежных звонков по умолчанию. Кусков убежден, что в первую очередь нужно обратить внимание на проблему с сим-картами внутри России.
«Во-первых, сейчас очень активно используются не только голосовые вызовы, но и звонки через мессенджеры. Сейчас Минцифры и операторы активно борются с подменными номерами. Но назвать все вызовы, которые у нас видны как российские, подменными я не могу. Продолжается бесконтрольная продажа сим-карт, которые иностранцы могут приобрести без предъявления паспорта на вокзалах Москвы и других регионов. Это делает борьбу не совсем качественной, потому что у нас люди приобретают российские сим-карты, по-прежнему «спамят» и «разводят» других людей. Здесь должна быть всеобъемлющая работа», - отметил Кусков.
При этом он подчеркнул, что в России до сих пор не работает закон о запрете продаж сим-карт вне специализированных мест.
«Надо понять, что заграничные мошенники - это выходцы из РФ, либо из стран ближнего зарубежья. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы навели порядок сначала внутри страны. Например, у нас все еще торгуют сим-картами в несанкционированных точках. Нужно чтобы сейчас закон от Минцифры приняли окончательно. Чтобы у нас продавали такие вещи только в салонах связи конкретных операторов, либо можно было оформить сим-карты через госуслуги, а иностранцам через биометрию. Тогда это уже будет очень большой вклад. А если еще и провести аудит по идентификации пользователей, у которых номер на себя не записан, то это тоже будет хорошим показателем. А работа с внешними факторами это уже дополнительная опция», - подчеркнул Кусков.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что ужесточение порядка продажи сим-карт незаконно и не поможет в борьбе с серыми схемами покупок.
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