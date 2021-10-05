«Грохните ещё и TikTok!» Мир подводит итоги «ночи без Facebook»

Проблемы начались после 18:30 по московскому времени в понедельник и продолжались более шести часов, так что многие легли спать, так и не пообщавшись в любимых соцсетях.

Помимо пользователей, с проблемами столкнулись сотрудники Facebook и WhatsApp

По данным New York Times, сотрудники Facebook не могли попасть в здание компании, чтобы оценить масштабы сбоя, их бейджи не открывали замки на дверях. В штаб-квартире WhatsApp не работала «ни одна внутренняя служба, кроме электронной почты и календарей». Некоторые помещения, в частности конференц-залы, оказались заблокированы, передавал боевые сводки телеканал NBC.

ЧТО ПРОИСХОДИТ? «ДАРКНЕТ И МАРШРУТИЗАТОРЫ»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что там в курсе ситуации и мониторят ее. В Пентагоне воздержались от комментариев. При этом долгое время оставалась неизвестной причина сбоя. Правда, большинство экспертов сходилось во мнении, что речь не идет о кибератаках.

На фоне «официальной тишины» сайт Privacy Affairs сообщил о том, что в «даркнете» выставлены на продажу свежие данные 1,5 млрд пользователей Facebook.

Ближе к ночи Facebook сообщил, что в результате сбоя не было утечки персональных данных.

Глава компании Марк Цукерберг переместился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира, извинился, но не назвал причину сбоя.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал в наконец заработавшем Facebook. Цукерберг, состояние которого упало на 5,4% до $116,1 млрд.

Ну а ближе к утру причина сбоя все-таки была озвучена, хакеры оказались ни при чем.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», - отмечалось в заявлении на сайте инженеров Facebook.