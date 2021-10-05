«Грохните ещё и TikTok!» Мир подводит итоги «ночи без Facebook»
Цукерберг утратил место в ТОП-5 главных богачей планеты и извинился, Сноуден назвал мир без соцсетей «более здоровым», а Соловьев констатировал, что «цифровая Вавилонская башня не устояла».
Самый масштабный сбой в истории Facebook обрушил состояние Марка Цукерберга на $6,6 млрд и заставил россиян задуматься о «мире без соцсетей» либо альтернативах западным мессенджерам.
Cервис Downdetector, получивший более 10 миллионов жалоб от пользователей, назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за все годы его работы. Также «легли» WhatsApp и Instagram.
Проблемы начались после 18:30 по московскому времени в понедельник и продолжались более шести часов, так что многие легли спать, так и не пообщавшись в любимых соцсетях.
Помимо пользователей, с проблемами столкнулись сотрудники Facebook и WhatsApp
По данным New York Times, сотрудники Facebook не могли попасть в здание компании, чтобы оценить масштабы сбоя, их бейджи не открывали замки на дверях. В штаб-квартире WhatsApp не работала «ни одна внутренняя служба, кроме электронной почты и календарей». Некоторые помещения, в частности конференц-залы, оказались заблокированы, передавал боевые сводки телеканал NBC.
ЧТО ПРОИСХОДИТ? «ДАРКНЕТ И МАРШРУТИЗАТОРЫ»
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что там в курсе ситуации и мониторят ее. В Пентагоне воздержались от комментариев. При этом долгое время оставалась неизвестной причина сбоя. Правда, большинство экспертов сходилось во мнении, что речь не идет о кибератаках.
На фоне «официальной тишины» сайт Privacy Affairs сообщил о том, что в «даркнете» выставлены на продажу свежие данные 1,5 млрд пользователей Facebook.
Ближе к ночи Facebook сообщил, что в результате сбоя не было утечки персональных данных.
Глава компании Марк Цукерберг переместился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира, извинился, но не назвал причину сбоя.
«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал в наконец заработавшем Facebook. Цукерберг, состояние которого упало на 5,4% до $116,1 млрд.
Ну а ближе к утру причина сбоя все-таки была озвучена, хакеры оказались ни при чем.
«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», - отмечалось в заявлении на сайте инженеров Facebook.
ЦИФРОВОЙ АПОКАЛИПСИС
Помимо соцсетей Цукерберга сообщалось о проблемах с Gmail, Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook. Сообщалось о сбоях в работе в Telegram в США и Мексике. Определенные проблемы были у пользователей «ВКонтакте», однако в пресс-службах ВК и «Одноклассников» сообщили РИА Новости, что в российских соцсетях никаких сбоев нет.
При этом проблемы Facebook активно комментировались в Telegram и Twitter.
В частности, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказал мнение, что без соцсетей мир становится «более здоровым».
«Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и на один прекрасный день мир становится более здоровым», - написал он в Twitter.
Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о «выстрелах из прошлого».
«У меня в ленте телеги начали приходить регистрироваться какие-то люди из записной книжки, которую я еще из nokia скачивала, пошли «выстрелы из прошлого». У вас также?» - поинтересовалась светская львица.
Маргарита Симоньян, возглавляющая телеканал Russia Today, немецкоязычные каналы которого недавно удалили с YouTube, посоветовала «грохнуть еще и TikTok».
«Ребзя, грохните еще и тикток, плз. Устала дочке объяснять, почему одноклассникам можно, а ей нельзя», - написала Симоньян в Telegram.
Сенатор Алексей Пушков написал вTwitter, что «даже, если бы Фейсбук вдруг исчез, мир продолжал бы идти своим путем».
Телеведущий Владимир Соловьев констатировал в Telegram, что «цифровая Вавилонская башня не устояла», начав свой пост со слов: «Добро пожаловать в цифровой апокалипсис».
Ну а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «жестью» и иллюстрацией к вопросу, «нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы».
Ранее пресс-служба холдинга «Газпром-медиа» сообщила о разработке соцсети Yappy. Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек непопулярность российскому аналогу TikTok.
«Мы видим RuTube, который в зачаточном состоянии, он, к сожалению, показывает не очень хорошую динамику, несмотря на все перезапуски и прочие вещи. Будет проект, таких проектов было сотни, если не тысячи, по всему миру. Ни один из них не взлетел. TikTok – это огромная маркетинговая машина, и она работает если не безотказно, то очень хорошо. У "Газпром-медиа" ничего подобного нет», - отметил Муртазин.
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