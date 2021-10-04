Захарова: ситуация с Facebook отвечает на вопрос, нужны ли России свои платформы
После сбоя в работе Facebook становится очевидным, нужны ли России собственные платформы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», - заявила дипломат. Ранее стало известно, что сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис, чтобы приступить к решению проблемы с глобальным сбоем, так как у них не работают бейджи для входа в здание.
Глобальный сбой в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram, Twitter и мессенджера Whatsapp.
Ранее о ситуации с крупнейшими интернет-ресурами высказались власти США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в руководстве следят за ситуацией со сбоем, однако не располагают никакой новой информацией.
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