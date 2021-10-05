Сноуден назвал мир «более здоровым местом» без соцсетей

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал глобальные сбои в социальных платформах, принадлежащих американской компании Facebook.

Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail

Как Сноуден заявил в Twitter, при отключении социальных сетей «на один прекрасный день мир становится более здоровым местом».

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджера WhatsApp. Социальные платформы недоступны уже более 6 часов.

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ТЕГИ:СоцсетиЭдвард Сноуден
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