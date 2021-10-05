Сноуден назвал мир «более здоровым местом» без соцсетей

Как Сноуден заявил в Twitter, при отключении социальных сетей «на один прекрасный день мир становится более здоровым местом».

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджера WhatsApp. Социальные платформы недоступны уже более 6 часов.

